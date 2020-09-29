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 Вторник, 29 Сентября 2020 16:22
Ани Мшецян

Лилит Макунц: Азербайджан поставил задачу уничтожить лиц армянского происхождения на почве этнической ненависти

Лилит Макунц: Азербайджан поставил задачу уничтожить лиц армянского происхождения на почве этнической ненависти

АрмИнфо. Важно осознавать, что арцахский вопрос для Азербайджана не просто территориальный спор, Ильхам Алиев поставил задачу уничтожить людей армянского происхождения. Об этом в беседе с журналистами заявила глава парламентской фракции <Мой шаг> Лилит Макунц.

Депутат заявила, что обсуждаются различные сценарии, связанные с адекватностью действий. <Поэтому в случае необходимости будут предприняты необходимые шаги, которые будут представлены общественности. Все шаги относятся к действиям в интересах Армении и Арцаха>,- подчеркнула депутат.

Также Макунц заявила, что вопрос, связанный с обращением в ОДКБ находится вне полномочий парламента. <Сейчас мы делаем все, что в наших силах- контакты с нашими международными партнерами, общение с депутатами, делегациями и группами дружбы.  Мы передаем разработанные нами сообщения по всем каналам, официальным или личным, нашим партнерам, чтобы предоставить максимально открытую и точную информацию>,- заметила она.

Депутат подчеркнула, главная задачей Армении - проинформировать весь мир о том, что произошло, чтобы мир не получал одностороннюю информацию о событиях в регионе.  <Следует также напоминать о событиях в Тавуше, и сразу становится очевидно, какую цель преследует Азербайджан. Важно отметить, что для Азербайджана это не чисто территориальный спор, не только неустанные попытки Ильхама Алиева удержать власть, но и задача уничтожения людей армянского происхождения на почве этнической ненависти>, - заявила Макунц

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