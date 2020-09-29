Вторник, 29 Сентября 2020 16:22

АрмИнфо. Важно осознавать, что арцахский вопрос для Азербайджана не просто территориальный спор, Ильхам Алиев поставил задачу уничтожить людей армянского происхождения. Об этом в беседе с журналистами заявила глава парламентской фракции <Мой шаг> Лилит Макунц.

Депутат заявила, что обсуждаются различные сценарии, связанные с адекватностью действий. <Поэтому в случае необходимости будут предприняты необходимые шаги, которые будут представлены общественности. Все шаги относятся к действиям в интересах Армении и Арцаха>,- подчеркнула депутат.

Также Макунц заявила, что вопрос, связанный с обращением в ОДКБ находится вне полномочий парламента. <Сейчас мы делаем все, что в наших силах- контакты с нашими международными партнерами, общение с депутатами, делегациями и группами дружбы. Мы передаем разработанные нами сообщения по всем каналам, официальным или личным, нашим партнерам, чтобы предоставить максимально открытую и точную информацию>,- заметила она.

Депутат подчеркнула, главная задачей Армении - проинформировать весь мир о том, что произошло, чтобы мир не получал одностороннюю информацию о событиях в регионе. <Следует также напоминать о событиях в Тавуше, и сразу становится очевидно, какую цель преследует Азербайджан. Важно отметить, что для Азербайджана это не чисто территориальный спор, не только неустанные попытки Ильхама Алиева удержать власть, но и задача уничтожения людей армянского происхождения на почве этнической ненависти>, - заявила Макунц