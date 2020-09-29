Вторник, 29 Сентября 2020 12:28

АрмИнфо.Глава парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц на своей странице в соцсети Facebook коснулась сложившейся ситуации в связи с боями в Арцахе.

В частности, депутат отметила: "В связи со сложившейся ситуацией мы обсуждаем наши возможные адекватные шаги в связи с развитием событий, в частности, подписание военно-политического союза с Арцахом".

Отметим, что в последние дни депутаты парламента активно обсуждают возможность признания независимости Арцаха, а также заключения военно-политического союза с НКР.