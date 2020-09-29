Вторник, 29 Сентября 2020 12:11

АрмИнфо. С раннего утра 29 сентября, азербайджанская сторона возобновила широкомасштабные наступательные действия почти по всей линии обороны АО Арцаха. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, в ходе наступательных операций по некоторым направлениям используется тяжелая артиллерийская система "ТОС-1А".

По ее словам, использование систем ТОС, "Смерч" и других крупнокалиберных вооружений меняет ход боевых действий, выводя его на новый уровень.

По ее словам, в этой связи МО Армении вынуждено предупредить, что армянские Вооруженные силы вынуждены применять виды вооружения и военной техники, поражающие огонь на больших территориях, что приводит к уничтожению живой силы, а также движимого и недвижимого имущества.

"На данный момент, подразделения Армии обороны уверенно отражают все атаки противника, нанося серьезные потери техники и живой силы", - говорится в сообщении Степанян.