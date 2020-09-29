Вторник, 29 Сентября 2020 11:41

АрмИнфо.Нынешняя эскалация вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном является частью более широкой стратегии дестабилизации, проводимой руководством Турции, заявил РИА Новости депутат от итальянской партии "Лига" Джулио Чентемеро.

"Вмешательство уже имеет место. Я считаю, что этот внезапный конфликт является частью созданной (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом стратегии дестабилизации", - сказал Чентемеро.

По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе представляет опасность для Европы и происходит в момент, когда турецкий президент "дестабилизирует (ситуацию) в регионе Восточного Средиземноморья". "Дестабилизация на Южном Кавказе именно в тот исторический момент, когда Армения и Нагорный Карабах принимают множество сирийских беженцев, тем самым, облегчая очень серьезную проблему, а Ереван проводит демократические реформы, превращая Армению в связующее звено между Востоком и Западом, будет означать ослабление Европы в целом и принесет выгоду только Турции",- подчеркнул Чентемеро.

По мнению собеседника агентства, Евросоюзу необходимо призвать Турцию воздержаться от какого-либо участия в конфликте.

Посол Армении в России Вардан Тоганян ранее заявил в интервью РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в

военных действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку.