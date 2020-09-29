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 Вторник, 29 Сентября 2020 11:41
Марианна Мкртчян

Иран предупредил стороны карабахского конфликта: Нельзя стрелять в нашу сторону

Иран предупредил стороны карабахского конфликта: Нельзя стрелять в нашу сторону

АрмИнфо. Заместитель командующего пограничными силами Ирана бригадный генерал Касем Резаи предупредил Армению и Азербайджан о том, чтобы они лучше контролировали свои боевые операции в приграничной с Исламсской Республикой зоне.

<Мы предупреждаем их (Армению и Азербайджан), что нельзя стрелять в нашу сторону.  Два миномётных снаряда по ошибке попали в районы, прилегающие к нашим границам, и мы уведомили их. Мы надеемся, что спокойствие будет восстановлено>, - сказал Резаи журналистам в Тегеране, передаёт новостное агентство Fars.

Вместе с тем иранский военачальник призвал две соседние республики решить свои проблемы путём переговоров. 

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