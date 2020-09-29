Вторник, 29 Сентября 2020 11:39

АрмИнфо.Армянский Совет Америки призывает госсекретаря США Майка Помпео посетить Армению во время его европейского турне. Об этом говорится в сообщении совета, поступившего в АрмИнфо.

"Миллионы американцев армянского происхождения приветствовали бы такую демонстрацию поддержки демократически избранным правительствам Армении и Арцаха. В настоящий момент Республика Армения и Республика Арцах находятся под атакой Азербайджана, возглавляемого диктаторским режимом Алиева. Мы призываем администрацию США осудить правительство Азербайджана за эту беспрецедентную эскалацию насилия и полное игнорирование миссии Госдепартамента США в Минской группе ОБСЕ", - говорится в сообщении.