Вторник, 29 Сентября 2020 11:37

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по воинской части ВС Армении в Варденисе, а также применили воздушные силы в направлении позиций. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

"Этой операции противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы Вооруженные Силы Республики Армения обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана. Таким образом, фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий. Ждите жесткого ответа", - отметила она.