Воскресенье, 27 Сентября 2020 15:57

АрмИнфо. В Ватикане Католикос Всех Армян Гарегин II встретился с Его Святейшеством Папой Римским Франциском. Об этом сообщает пресс-служба Первопрестольного Эчмиадзина.

В ходе беседы стороны коснулись действий, предпринятых Азербайджаном по всему периметру арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, в результате которых есть жертвы и среди мирного населения.

В вопросе прекращения военных действий и мирного урегулирования конфликта Католикос Всех Армян отметил важность голоса братской Католической Церкви и ее пастыря.

Осудив агрессию, проявленную Азербайджаном, Его Святейшество подчеркнул, что только уважая права народа Арцаха и провозглашая справедливость, можно будет восстановить мир и стабильность.

Папа Римский вместе с Католикосом Всех Армян Гарегином II помолились о восстановлении мира.