Воскресенье, 27 Сентября 2020 15:37

АрмИнфо.Параллельно с агрессивными военными действиями, Азербайджан ведет войну также в информационном поле, используя все возможные инструменты, - говорится в заявлении, распространенном Союзом журналистов Армении.

<В этих условиях нашим СМИ очень важно проявлять бдительность и осторожность, публиковать только официальную информацию. Ни в коем случае не поддаться соблазну распространять подозрительную, непроверенную информацию. Это важно как с точки зрения обеспечения информационной безопасности, также с точки зрения предотвращения распространения необоснованной паники среди семей, члены которых сейчас служат в армии.

Победа на информационном не менее важна, чем победа на поле боя, поскольку это даст нам возможность закрепить военные победы и на дипломатической арене.

Мы призываем всех наших партнеров, работающих на линии соприкосновения, согласовывать свои действия с пресс-службами соответствующих структур. Мы призываем редакторов всех новостных ресурсов обеспечить сайтам дополнительную защиту.

Отметим, что с утра чрезвычайно активизировались <нападки> азербайджанских хакеров на интернет-страницы армянских новостных сайтов и информагентств. Несколько таких попыток было предпринято и в отношении интернет-страницы АрмИнфо.