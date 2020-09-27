АрмИнфо.Министерство здравоохранения Армении призывает граждан к добровольному донорству для пополнения необходимого запаса крови.
В заявлении Минздрава, в частности, отмечается: <Все мы должны понимать, что только с помощью крови, которую мы сдаем, можно спасти жизни людей. В связи с событиями в Арцахе многие из вас обращаются в различные медицинские организации, предлагая сдать кровь. Для этого просим обращаться в "Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна" или в областные структуры банка крови. Группа крови и резус-фактор значения не имеют>.