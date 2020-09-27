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 Воскресенье, 27 Сентября 2020 15:10
Марианна Мкртчян

Эрдоган позвонил Алиеву и выразил поддержку Азербайджану

Эрдоган позвонил Алиеву и выразил поддержку Азербайджану

АрмИнфо.Президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции выразил соболезнования главе государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих в результате  обострения ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Эрдоган подчеркнул, что Турция как и всегда находится рядом с Азербайджаном.

В свою очередь Алиев высоко оценил постоянную поддержку президента Турции в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Ильхам Алиев сообщил о ходе событий, произошедших сегодня на линии фронта.

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