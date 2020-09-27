Воскресенье, 27 Сентября 2020 15:02

АрмИнфо. Папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе и отказу от силовых способов урегулирования любых разногласий на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом понтифик заявил в воскресенье в ходе традиционной проповеди, обращаясь к верующим на площади Святого Петра.

"Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы", - сказал Папа, передает ТАСС