Воскресенье, 27 Сентября 2020 15:01

АрмИнфо.Целенаправленные вооруженные нападения Азербайджана на гражданское население Арцаха являются абсолютными нарушениями Женевских конвенций и международного гуманитарного права. Об этом говорится во втором заявлении Офиса омбудсмена Республики Армения.

Сегодня с раннего утра, согласно источнику, в результате предпринятого Азербайджаном широкомасштабного военного нападения был нанесен значительный ущерб мирному населению Нагорного Карабаха (Арцаха) и имеются человеческие потери. Мартакерт, Мартуни, Степанакерт, другие города, многие села подвергаются сильным обстрелам.

По словам Защитника прав человека (омбудсмена) Нагорного Карабаха, в Мартунинском районе Нагорного Карабаха были убиты ребенок и женщина и ранены два мирных жителя. Сообщается также и о других случаях нанесения ущерба гражданскому населению. Официальные и все медиа-публикации, тревожные заявления мирного населения свидетельствуют о том, что обстрел осуществляется целенаправленно. Эти военные атаки еще более предосудительны в условиях пандемии нового типа коронавируса (COVID-19). Генсек ООН призвал к немедленному перемирию во всех уголках мира в связи с угрозой коронавируса.

Сообщается, что омбудсмен Армении находится на прямой связи с омбудсменом Арцаха и мирным армянским населением.

Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния. Известно о потере противником двух вертолетов, трех танков и 14 беспилотных летательных аппаратов. У противникаимеются потерии вживойсиле.