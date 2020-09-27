Воскресенье, 27 Сентября 2020 15:00

АрмИнфо.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, обсуждалось положение в зоне нагорно- карабахского конфликта. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых. "Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Готовится разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым", - отмечается в сообщении МИД РФ. -