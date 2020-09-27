Воскресенье, 27 Сентября 2020 15:00

АрмИнфо.В очередной войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, армянская армия своими ответными действиями еще раз доказывает, что является надежным гарантом безопасности армянского народа. Об этом на своей странице в Instagram написал президент Армении Армен Саркисян.

Саркисян, в частности, подчеркнул: <Объединение, национальное единство и солидарность сегодня важны, как никогда>.

Напомним, что рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния. Известно о потере противником двух вертолетов, трех танков и 14 беспилотных летательных аппаратов. У противника имеются потери и в живой силе