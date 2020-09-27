Воскресенье, 27 Сентября 2020 14:32

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - РФ, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер- США) выступили с заявлением в связи с ситуацией в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Согласно ОБСЕ, в заявлении посредников, в частности, говорится: "Сопредседатели с озабоченностью относятся к сообщениям о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленных человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения. Сопредседатели призывают стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого решения конфликта.

Сопредседатели призывают стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах и вновь заявляют, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет".