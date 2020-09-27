Воскресенье, 27 Сентября 2020 14:24

АрмИнфо. В связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе Министр национальной обороны Турции выступил с заявлением.

Как передает агентства <Анадолу>, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Ереван должен незамедлительно отказаться от агрессивных действий, которые ведут к масштабной эскалации ситуации в регионе, подчеркнул турецкий министр.

<Очередное нарушение режима прекращения огня, демонстрирует, что Армения стремится к провокациям. Турция будет до конца и всеми ресурсами поддерживать Азербайджан в борьбе за сохранение целостности страны>,- добавил министр.

Он обвинил Армению, что <Агрессивная политика Армения - главное препятствие на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе>