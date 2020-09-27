Воскресенье, 27 Сентября 2020 14:17

АрмИнфо. МИД Франции выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Франция глубоко обеспокоена продолжающимися крупномасштабными столкновениями в Нагорном Карабахе и сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Призываем к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению диалога", - отмечается в заявлении МИД Франции.

При этом во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в качестве сопредседателя Минской группы Франция вместе со своими российскими и американскими партнерами подтверждает свою приверженность достижению долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в соответствии с международным правом.