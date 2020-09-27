Воскресенье, 27 Сентября 2020 14:10

АрмИнфо. Посольство Армении в России опровергло информацию о возможном визите министра обороны страны в Москву в воскресенье, заявил РИА Новости советник дипмиссии Эдвард Джамбазян.

Ранее в ряде телеграмм-каналов появилась информация, что глава Министерства обороны Армении вылетел в воскресенье в Москву на фоне обострения в Нагорном Карабахе.

"Мы не подтверждаем эту информацию",- заявил Джамбазян.

Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния. Известно о потере противником двух вертолетов, трех танков и 14 беспилотных летательных аппаратов. У противника имеются потери и в живой силе.