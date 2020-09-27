Воскресенье, 27 Сентября 2020 13:45

АрмИнфо.Отважные бойцы армянской армии, настало время показать отвагу вашего духа, силу вашей руки и безграничную ненависть по отношению к остаткам кочевого и безродного пещерного племени. Об этом говорится в послании начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна.

"Славные генералы, офицеры, сержанты, солдаты, армянской армии, мои соратники по оружию! Настало пора еще раз подтвердить славу Вооруженных сил Армении. Наша свобода и независимость, заработанные ценой тысяч жизней и крови лучших армянских сынов, снова находятся под угрозой.

Воодушевившись многогранной поддержке нашего давнего врага Турции, Азербайджан не примирился с сокрушительными поражениями в военных действиях в апреле 2016 года в Арцахе и в июле текущего года на северо-востоке Республики Армения, снова развязав войну. В настоящее время осуществляется авиа-и артобстрел по всему периметру линии соприкосновения Армии обороны НКР, параллельно обстреливаются населенные пункты.

Подразделения Армии обороны успешно срывают планы противника, нанося ему значительные потери.

Мои соратники.

Призываю вас и дальше с честью выполнять священную миссию Защитника Отечества, опираясь на силу своей сильной руки, игнорируя опасность и врага, сражаясь с непоколебимой преданностью и самопожертвованием.

Отважные бойцы армянской армии, настало время показать отвагу вашего духа, силу вашей руки и безграничную ненависть по отношению к остаткам кочевого и безродного пещерного племени.

Вы солдаты армии, добившейся славных побед.

Будем достойны славы армянского имени и оружия.

Мы за правое дело, мы защищаем священную землю наших предков, армянский дом, нашу честь и право нашего народа жить в мире в свободной стране"