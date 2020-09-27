Воскресенье, 27 Сентября 2020 13:38

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян выступил с обращением к гражданам.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в обращении в частности, говорится: "Дорогие соотечественники!

Сегодня рано утром, грубо нарушая международное гуманитарное право и логику мирного процесса, азербайджанские Вооруженные силы с применение авиации и артиллерии перешли в нападении по всему периметру карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск, целясь по позициям Армии обороны и мирные населенные пункты Арцаха. Таким образом, вся ответственность за последствия боевых действий лежится на военно-политическое руководство Азербайджана.

В настоящий момент Армия обороны Республики Арцах пресекает все попытки наступления противника решительными контрдействиями,, нанося противнику большие потери".

При этом министр подчеркнул, что являясь гарантом безопасности Арцаха, Вооруженные Силы Армении готовы оказать любую помощь для обеспечения безопасности народа Арцаха. "Уже очевидно, что власти Азербайджана в очередной раз переоценили свои возможности, не извлекая уроков из своих прошлых славных поражений, за которые, я уверен, они будут сурово наказаны.

Эта авантюра будет иметь тяжелые последствия для противника. Наш ответ будет жестче, чем когда-либо. Армянская армия имеет все необходимые средства для того, чтобы еще раз победить врага, посягающего на нашу Родину.

Дорогие соотечественники, товарищи по оружию!

Все победы нашей истории построены на единстве. Уверен, что в этот ответственный момент мы вместе и с честью выполним нашу боевую задачу, дав урок противнику, понимающий только язык силы", - заключил Тоноян.