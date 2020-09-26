Суббота, 26 Сентября 2020 15:23

АрмИнфо. Отдельными лицами, заинтересованными в исходе дела, общественный дискурс по поводу решения суда первой инстанции об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении руководителя партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна по сути, с заранее подготовленными записями, с манипулятивным эффектом плавно переместился в сферу персонализации решения и обнуления его правового значения. Об этом на своей странице в Facebook написал советник Генпрокурора Армении Гор Абрамян.

<С этой точки зрения считаю необходимым сконцентрировать внимание общественности на нескольких очевидных реалиях и фактах, по части которых предпринимается упорная попытка оставить в тени, обесценивая изначально представленные прокуратурой аргументы и обоснования, и предавая им политический окрас.

Во-первых, кажется, никто не хочет замечать, что до вынесения этого решения судом первой инстанции был вынесенный Апелляционным судом РА судебный акт, которым, по сути, почти полностью были обоснованы правовые позиции, аргументы, выраженные в апелляционной жалобе прокуратуры. И именно с учетом целостности обоснований Апелляционного суда и правового анализа, прокуратура РА пришла к выводу, что в этих условиях Апелляционный суд сам мог на основании данных им же правовых оценок и заключений вынести разрешающий вопрос судебный акт, и именно по этой части на решение была подана кассационная жалоба. Иными словами, суд первой инстанции принял это решение, имея выводы вышестоящего суда относительно подавляющего большинства основных оспариваемых вопросов, четко выраженной правовой позиции, которые ни в коем случае не могли не учитываться.

При этом следует отметить, что до этого решения как суд первой инстанции своим решением от 21 июня в связи с ходатайством, так и Апелляционный суд своим решением от 8 июля сочли подтвержденным наличие обоснованного сомнения в возможной причастности Царукяна к совершению инкриминируемых ему деяний. А в связи с достаточностью оснований для ареста Апелляционный суд, по сути, прямо констатировал, что при рассмотрении вопроса о возможности препятствования рассмотрению дела в досудебном производстве суд первой инстанции не подвергал всестороннему и глубокому анализу, например, конкретные фактические обстоятельства дела, касающиеся, к примеру, обнаруженных при обыске дома Царукяна рукописных <заявлений> кандидатов в депутаты. Более того, Апелляционный суд сам счел, что рассмотрение <указанного обстоятельства> имеет существенное и решающее значение для обсуждения вопроса о наличии или отсутствии оснований для воспрепятствования рассмотрению дела в досудебном производстве обвиняемым, поскольку это может свидетельствовать не о возможном и/или предполагаемом влиянии, а о прямом и/или реальном влиянии>, - отметил советник Генпрокурора.

Он также призвал прекратить спекуляции касательно умышленной политизации вчерашнего решения об аресте Царукяна. С учетом того, что решение Апелляционного суда РА об отмене решения суда первой инстанции вступило в законную силу, прокуратура РА инициирует процесс возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи суда первой инстанции, принявшего 21 июня решение об отклонении ходатайства об аресте Царукяна. Как пояснил Абрамян, указанным решением были нарушены общепризнанные нормы правовой практики и искажены позиции, выраженные в решениях ЕСПЧ и решениях Кассационного суда РА о прогнозном характере оснований для заключения под стражу.

Отметим, что Царукяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 154.2 (подкуп избирателей) УК РА. Накануне сторона защиты заявила а том, что считает решение суда касательно удовлетворения ходатайства следователя об аресте Царукяна сроком на два месяца необоснованным и незаконным, отметив также, что данное решение будет опротестовано.