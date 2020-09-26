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 Суббота, 26 Сентября 2020 14:24
Карина Манукян

На переезде через железнодорожные пути в городе Арарат произошло столкновение

На переезде через железнодорожные пути в городе Арарат произошло столкновение

АрмИнфо. 25 сентября в районе 22:00 грузовой <Камаз> врезался в автоматический шлагбаум компании <Южно- Кавказская железная дорога> на переезде через железнодорожные пути в городе Арарат.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, водитель грузовика, житель города Горис Г.А., проигнорировав запрещающий световой сигнал светофора и дорожные знаки, проехал через переезд и столкнулся с автоматически закрывающим проезд шлагбаумом. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили вину водителя автотранспортного средства. Устанавливается также сумма ущерба, требуемая к взысканию с ответственного за данный инцидент.

<ЮКЖД призывает водителей автотранспортных средств и пешеходов быть бдительными при переезде через железнодорожные пути и строго выполнять указания дежурных по переездам, следовать указаниям дорожных знаков и светосигнальных систем>, - говорится в сообщении.

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