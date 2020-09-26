Суббота, 26 Сентября 2020 14:21

АрмИнфо. В целях контроля коронавирусной болезни и, следовательно, улучшения эпидемиологической ситуации в Республике Армения, приобретение вакцины против COVID-19 имеет важное значение. Об этом говорится в сообщении Минздрава РА.

Согласно источнику, с этой целью ведутся переговоры со всеми возможными сторонами, в частности, с производителями вакцин и международными партнерами. Создана также единая платформа закупок, которая координируется международными партнерами через Фонд COVAX FACILTY. Он ведет прямые переговоры с производителями вакцин, способствуя ускорению процесса, устанавливая единые цены на вакцины, содействуя приобретению вакцин по гарантированной цене и количеству вакцин для стран, включенных в Фонд.

Министерство здравоохранения Армении подписало соглашение с фондом COVAX FACILTY о приобретении вакцины против COVID-19. Планируется закупить около 600 тысяч доз для около 300 тысяч граждан из групп риска (по две дозы вакцины на каждого). Общая стоимость приобретения вакцины составляет примерно $6 330 000, усредненная стоимость одной дозы - $10,55, причем она может снизиться в результате переговоров.

Поставка первой партии вакцины (охват 3% населения) планируется в 2021 году, в как можно более короткий срок после лицензирования безопасных и эффективных вакцин и разрешения на их применение.

<Ожидаем, что осуществление вакцинации против коронавирусного заболевания в Республике Армения будет способствовать снижению заболеваемости, предотвращению вследствие этого случаев смерти, а также ослаблению загруженности системы здравоохранения>, - говорится в заявлении.

В общей сложности, в республике было подтверждено 49072 случаев коронавируса, выздоровели 43576 человек, скончались 948. На данный момент фактическое лечение получают 4253 пациентов.