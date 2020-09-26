Arminfo.info




﻿
 Суббота, 26 Сентября 2020 11:12
Карина Манукян

В Армении общее число случаев коронавируса превысило 49 тыс.

В Армении общее число случаев коронавируса превысило 49 тыс.

АрмИнфо.По данным на 11:00 26 сентября, в Армении выявлено 429 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 175 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 49072 случаев коронавируса, выздоровели 43576 человек, скончались 948. За последние сутки болезнь унесла жизнь одного пациента в возрасте 79-и; у него были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также два случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 295.

На данный момент фактическое лечение получают 4253 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 280366 тестов на коронавирус (из них 4289 - за последние сутки).

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Посольство Туркменистана в Республике Армения сообщает об отмене фотовыставкиПосольство Туркменистана в Республике Армения сообщает об отмене фотовыставки
Андраник Кочарян не видит необходимости обращаться в ОДКБАндраник Кочарян не видит необходимости обращаться в ОДКБ
СНБ Армении призывает граждан быть внимательными в соцсети FacebookСНБ Армении призывает граждан быть внимательными в соцсети Facebook
Госдума может выступить с заявлением по ситуации с Нагорным КарабахомГосдума может выступить с заявлением по ситуации с Нагорным Карабахом
Рубен Рубинян сообщил, что вопрос признания Арцаха обсуждаетсяРубен Рубинян сообщил, что вопрос признания Арцаха обсуждается
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Проиграв в Ливии и в Греции, Турция может попытаться перекинуться на ВостокПрогноз: Проиграв в Ливии и в Греции, Турция может попытаться перекинуться на Восток
Александр Искандарян: Сегодняшнее обострение в Нагорном Карабахе не было случайностьюАлександр Искандарян: Сегодняшнее обострение в Нагорном Карабахе не было случайностью
Аналитик: Течение Куры - следующая стратегическая область для АрменииАналитик: Течение Куры - следующая стратегическая область для Армении
Читать больше
Комментируемые
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
Поиск по дням

2013 , 2014