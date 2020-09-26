Суббота, 26 Сентября 2020 11:12

АрмИнфо.По данным на 11:00 26 сентября, в Армении выявлено 429 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 175 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 49072 случаев коронавируса, выздоровели 43576 человек, скончались 948. За последние сутки болезнь унесла жизнь одного пациента в возрасте 79-и; у него были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также два случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 295.

На данный момент фактическое лечение получают 4253 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 280366 тестов на коронавирус (из них 4289 - за последние сутки).