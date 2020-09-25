Пятница, 25 Сентября 2020 23:02

АрмИнфо.Вакцины против COVID-19 - это общественное благо мирового значения, и они должны быть доступны всем народам без дискриминации. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в своей речи на общих обсуждениях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

<Мы высоко ценим первостепенную роль ООН, в частности, Всемирной организации здравоохранения и программы развития ООН в борьбе против Covid-19. Руководствуясь духом нашей коллективной приверженности, а именно: не оставлять никого позади, мы разделяем убеждение, что справедливый доступ к медицинским технологиям и продуктам, необходимым для борьбы с вирусом, должен быть мировым приоритетом, и каждый, включая тех, кто живет в конфликтных зонах, должен иметь возможность беспрепятственно и без ограничений использовать средства противодействия Covid-19. Точно так же вакцины против COVID-19 - это общественное благо мирового значения, и они должны быть доступны всем народам без дискриминации>, - подчеркнул премьер-министр.

Пашинян коснулся также того факта, что в этом году отмечается 75-летие Организации Объединенных Наций. <Встреча в этом формате доказывает решимость человечества продолжать международное сотрудничество, а также показывает нашу приверженность принципам ООН и многостороннему сотрудничеству. Для решения глобальных вызовов необходимо, чтобы все государства вернулись в поле эффективной многосторонности и международного сотрудничества под эгидой ООН>, - отметил Пашинян.