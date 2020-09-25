Пятница, 25 Сентября 2020 23:01

АрмИнфо. Мы готовы расширить наше участие в миротворческих операциях под эгидой ООН. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в своей речи на общих обсуждениях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пашинян указал на то, что несмотря на стоящие вызовы в этом году, Армения продолжает быть вовлечена в международные операции по поддержанию мира и безопасности. Армянские миротворцы, служащие в Ливане, Мали, Косово и Афганистане, способствовали становлению там безопасности и стабильности. <Мы готовы расширить наше участие в миротворческих операциях под эгидой ООН>, - подчеркнул он.

Как было отмечено, Армения также придает важность эффективной реализации повестки Стабильного развития-2030. <Тема политического форума высокого уровня этого года - ускоренные действия и пути трансформации, в совершенстве отражает национальные приоритеты и политику, провозглашенные Арменией после ненасильственной бархатной революции 2018 года. Повестка реформ включает в себя каждую сферу общественной жизни, делая акцент на правах человека, верховенстве закона, борьбе с коррупцией, улучшении независимой судебной системы и государственного управления. На этой неделе наше правительство ввело в обращение проект стратегии трансформации Армении до 2050 года, в котором перечислены 16 сверхзадач, основанных на смелом видении современности и прогресса>, - отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что как член Совета по правам человека, Армения будет и впредь содействовать международному сотрудничеству, направленному на защиту и укрепление прав человека.

<Как во внутренней, так и во внешней политике Армения придает важность равноправию всех граждан и активному участию женщин и молодежи в политической и общественной жизни. Защита прав женщин в зонах конфликта и их участие во всех этапах решения конфликта имеют важное значение.

Как народ, переживший ужасы геноцида, мы имеем моральную ответственность перед человечеством, чтобы сохранить память жертв геноцидов и способствовать усилиям международного сообщества, направленным на предотвращение повторения этого ужасного преступления. Армения содействует созданию платформ инклюзивного диалога между правительствами, парламентами, международными организациями, академическими кругами и гражданским обществом относительно повестки предотвращения геноцидов>, - заявил глава кабмина.

Пашинян заметил, что 75-летие Организации Объединенных Наций - удобный повод подтвердить важность трех взаимосвязанных столпов мира, развития и прав человека. <Текущие конфликты, постоянное наличие радикализма и нетерпимости, транснациональные и общепланетные вызовы раскрывают наши коллективные слабости и взаимозависимость. Как всегда, нам нужна эффективная многосторонность и, следовательно, сильная и реформированная Организация Объединенных Наций для обеспечения лучшего будущего, мира и безопасности для будущих поколений>, - заявил премьер-министр.