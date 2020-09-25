Пятница, 25 Сентября 2020 23:00

АрмИнфо. Несмотря на то, что усилия человечества в эти дни были направлены на преодоление Covid-19, мы стали свидетелями болезненных попыток дестабилизации мира и безопасности в нашем регионе. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в своей речи на общих обсуждениях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пашинян вновь подтвердил однозначную поддержку Армении призыву Генерального секретаря к мировому перемирию и резолюции Совета Безопасности ООН № 2532 по COVID-19, которая требует общего и немедленного прекращения боевых действий во всех ситуациях. Премьер напомнил, что в июле текущего года Вооруженные Силы Азербайджана атаковали приграничную Тавушскую область Армении. <Армения призвала к немедленному ослаблению напряженности и согласилась прекратить боевые действия спустя считанные часы после их начала. Тем не менее, Азербайджан продолжил обстреливать мирное население, инфраструктуры и не прекратил нападения на приграничные районы Армении, используя артиллерию, тяжелые вооружения, беспилотные летательные аппараты и крупные пехотные подразделения.

Более того, власти Азербайджана еще более усилили свою воинственную риторику, пересекая все возможные границы цивилизованных представлений. Июльские бои развенчали миф о военном превосходстве Азербайджана и подтвердили, что карабахский конфликт не имеет военного решения:Для руководства Азербайджана давно назрела необходимость признать этот факт, поэтому они должны отказаться от применения силы и угроз в контексте мирного урегулирования конфликта путем переговоров>, - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что в основе мирного процесса должно лежать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, признанное международным сообществом и международными посредниками, в частности сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В силу этого права народ Нагорного Карабаха должен суметь без ограничений определять свой статус.

Другим ключевым приоритетом для Армении является обеспечение всеобъемлющей безопасности народа Арцаха, подвергающегося онтологическим угрозам безопасности. <Свобода, демократия и уважение основных прав человека являются необходимым условием в процессе создания благоприятной среды для долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта. Только законно избранные правительства способны реально выражать интересы своего народа и идти на компромисс. На протяжении десятилетий Армения и армяне считались врагами руководства Азербайджана, чтобы оправдать низкий уровень жизни в своей стране, отсутствие демократии и повсеместные нарушения прав человека>, - отметил премьер.

Пашинян указал на то, что отказ от воинственной риторики и речи ненависти, расширение миссии наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и на границе, создание механизмов расследования случаев нарушения режима прекращения огня и установление прямых линий связи между местными командирами в этом плане чрезвычайно важны.

<В соответствии с дестабилизирующей политикой расширения своего влияния в соседних регионах, Турция, тем не менее, не пожалела усилий и энергии для увеличения напряженности на Южном Кавказе, в том числе на Средиземноморском Востоке, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Своим односторонним содействием Азербайджану и расширением там военного присутствия, Турция подрывает усилия по установлению мира и стабильности в регионе, а также инициативы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по этой цели.

Турция прямо угрожает Армении и демонстративно демонстрирует воинственную позицию, проводя в непосредственной близости от Армении и Нагорного Карабаха совместные военные учения провокационного характера с Азербайджаном. Турция строит свою политику в нашем регионе на родственных традициях, эксплуатации конфликтов, оправдании Геноцида армян и безнаказанности этого преступления. В этом контексте Армения продолжит активно участвовать в региональных и международных усилиях по поддержанию мира и безопасности посредством диалога и сотрудничества>, - заявил Пашинян