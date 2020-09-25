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 Пятница, 25 Сентября 2020 20:33
Карина Манукян

Араик Арутюнян: Армия обороны готова вновь принудить противника к миру

Араик Арутюнян: Армия обороны готова вновь принудить противника к миру

АрмИнфо.25 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал расширенное рабочее совещание. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Перед тем, как перейти к обсуждению вопросов повестки дня, президент выступил с политическим заявлением. Он отметил, что в последнее время участились заявления официального Баку, способствующие обострению конфликта, которые, однако, ни при каких обстоятельствах не могут

заставить народ Арцаха сойти с выбранного пути. По словам президента, в случае любой возможной провокации со стороны противника Армия обороны готова с честью выйти из ситуации, вновь принуждая противника к миру.

В повестку дня заседания было включено обсуждение проекта решения правительства об определении требований к структурным и отдельным подразделениям государственных органов Республики Арцах и норм расчета расходов на содержание, на основании которого до конца года должен быть составлен главный финансово-экономический документ страны.

Президент отметил, что начаты работы по составлению проекта государственного бюджета на 2021 год, параллельно с которыми практически готов документ среднесрочных расходных программ. В плане формирования и повышения эффективности государственного бюджета на 2021 год в разных форматах состоялись обсуждения с представителями правительства и политическими силами. По его словам, между блоком <Свободная Родина- ЕГА> и партией <Единая Родина> был заключен меморандум, отражением которого должен быть также проект государственного бюджета, который будет представлен в Национальное Собрание Республики Арцах, а после его принятия он станет главным финансовым документом республики.

В ходе совещания Арутюнян коснулся ряда волнующих общественность вопросов и дал ответы на них. <Еще раз подтверждаю, что программа президента состоит из меморандума, заключенного между блоком <Свободная Родина-ЕГА> и партией <Единая Родина>. Страной руководит президент республики посредством сформированных государственных структур. В программе президента включены основные социально­экономические вопросы, беспокоящие наш народ. Эта программа, исходя из существующих вызовов, даст все решения>, - заявил он.

По словам Арутюняна, главным предвыборным вызовом президента было обеспечение высоких темпов экономического роста в ближайшие годы, а с учетом распространения коронавируса нового типа - наличие стабильной экономики. <По состоянию на 1 сентября в плане предварительных экономических показателей мы не зафиксировали спада. Я заявлял, что Республика Арцах будет одной из немногих государств в мире, которая в 2020 году не зафиксирует экономического спада>, - сказал .Арутюнян.

Президент Республики Арцах коснулся также ряда вопросов, касающихся внедрения системы бесплатного здравоохранения, жилищного строительства, повышения зарплат, кадровой политики, оптимизации работ различных государственных структур, снижения тарифов на электроэнергию, связи по качественным и доступным ценам, капитального строительства и других сфер. По словам главы государства, ожидаются коренные изменения и в направлении сокращения расходов на транспортные средства государственных органов и их содержание.

Арутюнян дал поручения руководителям компетентных органов, вновь отметив, что каждая осуществляемая работа будет контролироваться в строжайшем порядке.

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