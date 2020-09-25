Пятница, 25 Сентября 2020 18:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы,

28 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 17, 17/2 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

11։00-17։00 жилой дом 30 на улице Саряна, жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилой дом 18а на улице Амиряна, жилые дома 1, 3, 9, 13, 27а, 29а на пр. Тиграна Меца, частично квартал “Конд”, жилой дом 27а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилого дом 20 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 21 на улице Исраеляна, жилой дом 7 на улице Ханджяна, жилые дома 44/1, 44/2, 44/3, 46, 46/1, 46/2 на пр. Аршакуняца, жилые дома 42, 44 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на улице А.Аветисяна, жилой дом 24 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 10 на улице Агароняна, собственные дома на улицах Гапанцяна и А.Аветисяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 41 на улице Манушяна, жилой дом 4 на улице Дро, жилой дом 11 на улице Рубинянца, собственные дома на 33-ей улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15/1, 15/2, 15а, 64а на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14/3 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улица Тычины;

в Арагацотнской области:

11։ 00-17։ 00 села Хнаберд, Гегадзор, Норашен, Цахкаовит, Беркарат, Вардаблур, Садунц, Каниашир, Шенкани и Гегадир;

в Котайкской области:

10։00-16։30 улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Новы, Шаумяна Спандаряна, частично улицы Комитаса, Чаренца, Абовяна, Исаакяна, Ширака, Сафаряна, кварталы ‘Болор охер”, “Калер”, частично квартал ‘Цирананоц” в общине Егвард;

11։00-16։00 квартал “Какавадзор”, Асфальтовый завод в городе Раздан;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр, Капутан, Гегашен, Камарис, Арамус; частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа, частично село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 села Хачахбюр, Лусакунк, Торфаван, Ваневан и Гегакар, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, ‘ВЕОН-Армения” воинская часть, ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш-Кнар”, “Гога-Седа”;

13։00-16։00 села Сотк, Кут и Азат, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, ‘ВЕОН-Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Сотке;

в Араратской области:

10։00-14:00 частично улицы Шаумяна, Комитаса, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Сероба Ахбюра, Салакит, Ханджяна, Гукасяна, Тпагричнера, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова и Цементагорцнери в городе Арарат;

10։00-12:00 частично село Айгаван и село Воскетап;

10։00-16:00 частично села Аралез и Нор Кянк;

10։30-16:00 частично села Кахцрашен и Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16:00 частично село Кечут;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Мец Манташ в Артикском регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Гюлагарак, Гаргар, Вардаблур, Обардзи, Куртан, Пушкино и Амракиц;

в Сюникской области:

10:30-16:30 частично село Брнакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.



