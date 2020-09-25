Пятница, 25 Сентября 2020 17:49

АрмИнфо.Сотрудники Комитета государственных доходов (КГД) Армении пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков в страну.

Согласно сообщению пресс-службы КГД РА, на днях, в ходе проверки, осуществленной сотрудниками соответствующей структуры Комитета государственных доходов и Службы национальной безопасности в центре передачи посылок компании "Айпост", в посылке, ввезенной в Армению из Франции, кроме предметов личного пользования, в металлической таре с надписью "NIVEA" были обнаружены 415 целых и 12 половинчатых таблеток наркотического вещества типа "бупренорфин".

Сотрудники КГД и СНБ провели совместные оперативно-сыскные мероприятия для выявления схемы ввоза контрабанды наркотиков и круга вовлеченных лиц. После получения посылки были задержаны трое граждан: получившая посылку А.М., ее супруг А.Г. и их сын К.Г.

По факту было возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч.4 ст.

267.1 УК РА, и на основании решения суда по ряду столичных адресов были проведены обыски. По одному из адресов была обнаружена жидкая масса наркотика типа <метадон> со шприцом. В ходе личного обыска задержанного А.Г., у последнего была обнаружена желтовато-зеленая масса наркотика типа "марихуана". А.Г. был заключен под стражу.