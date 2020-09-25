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 Пятница, 25 Сентября 2020 17:23
Карина Манукян

Желающие вернуться в Россию граждане прекратили голодовку

Желающие вернуться в Россию граждане прекратили голодовку

АрмИнфо.Желающие вернуться в Россию граждане прекратили голодовку. Напомним, что бессрочная акция протеста была объявлена 22 сентября, и проходила перед зданием Правительства РА.

Свое решение о прекращении голодовки протестующие объяснили тем, что передали советнику премьер-министра свое требование, а также ксерокопии паспортов порядка 400 граждан, желающих выехать на российскую территорию. После этого, по их словам, представитель аппарата премьера призвал их прекратить голодовку до решения вопроса.

Напомним, что данная группа граждан уже больше месяца проводит акции протеста <Хочу в Россию>. Они в частности заявляли, что приехали в Армению на время, но из-за пандемии коронавируса не смогли выехать обратно до закрытия границ. При этом некоторые из них вынуждены жить в Армении по найму, в то время как в России у них есть жилье и работа. У части протестующих на территории РФ остались семьи. В качестве альтернативного способа решения проблемы участники акции предлагали разрешить им выехать в Россию не воздушным, а наземным путем.

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