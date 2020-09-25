Arminfo.info




﻿
 Пятница, 25 Сентября 2020 16:55
Марианна Мкртчян

Ереван: Именно в период правления Алиева Азербайджан упустил исторический шанс выстроить современную страну

Ереван: Именно в период правления Алиева Азербайджан упустил исторический шанс выстроить современную страну

АрмИнфо.В МИД Армении отреагировали на необоснованные обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Ереван в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян реагируя на выпады Алиева, отметила, что народы региона унаследовали сложный конфликт, окончательное урегулирование которого предполагает согласование такого варианта, который будет приемлем для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана.

"Только получившие мандат этих народов власти могут выражать политическую волю к достижению компромисса и установлению мира. В Армении и Арцахе сформировались власти, получившие голос народа, готовые вступить в диалог с властями, пользующимися мандатом азербайджанского народа.

Получивший власть в наследство от отца и делящий ее в пределах одной семьи Ильхам Алиев не является таким лидером. Его власть всегда была основана на спекулировании конфликтом, укоренении в собственном обществе образа Армении и армянского народа, как "подходящего врага", а не на решении нужд собственного общества", - сказала Нагдалян.

По ее словам, именно в период правления Ильхама Алиева Азербайджан упустил исторический шанс выстроить современную страну и современное общество на волне "нефтяного бума". "Сегодня власти Азербайджана фигурируют в мире, как авторитарно- репрессивный режим, который использует все возможности, в том числе и пандемию коронавируса, для угнетения и заглушения голоса собственного народа.

В регионе мы имеем дело с системой власти, в которой ценности подменены культом личности, династии и собственного богатства, а интересы подразумевают сохранение наследственной власти любой ценой. Прискорбно, что эту цену платил и платит лишенный голоса народ Азербайджана", - подытожила Нагдалян.

Отметим, Алиев в ходе своего выступления в Генассамблее ООН пожаловался на военно- политическое руководство РА, обвинил премьер-министра Армении в "целенаправленном нарушении формата и сущности переговоров, которые проводятся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ". "Его заявление Карабах - это Армения является серьезным ударом по переговорному процессу. Он выдвигает необоснованные условия в переговорном процессе. Его неприемлемые "семь условий" перед Азербайджаном были отклонены нами. У нас всего одно условие для достижения мира.  Вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана", - сказал Ильхам Алиев.

При этом он заверил, что Армения ведет подготовку к "агрессии против Азербайджана", и в этом ключе призвал ООН и международное сообщество повлиять на Армению. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Пашинян: Вакцины против COVID-19 должны быть доступны всем народам без дискриминацииПашинян: Вакцины против COVID-19 должны быть доступны всем народам без дискриминации
Пашинян: Мы готовы расширить наше участие в миротворческих операциях под эгидой ООНПашинян: Мы готовы расширить наше участие в миротворческих операциях под эгидой ООН
Пашинян: Турция прямо угрожает Армении и демонстративно демонстрирует воинственную позициюПашинян: Турция прямо угрожает Армении и демонстративно демонстрирует воинственную позицию
Араик Арутюнян: Армия обороны готова вновь принудить противника к мируАраик Арутюнян: Армия обороны готова вновь принудить противника к миру
Армяне начнут учить иврит!  Состоялось открытие Центра еврейской культуры в ЕреванеАрмяне начнут учить иврит!  Состоялось открытие Центра еврейской культуры в Ереване
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Поиск по дням

2013 , 2014