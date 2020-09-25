Пятница, 25 Сентября 2020 16:55

АрмИнфо.В МИД Армении отреагировали на необоснованные обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Ереван в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян реагируя на выпады Алиева, отметила, что народы региона унаследовали сложный конфликт, окончательное урегулирование которого предполагает согласование такого варианта, который будет приемлем для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана.

"Только получившие мандат этих народов власти могут выражать политическую волю к достижению компромисса и установлению мира. В Армении и Арцахе сформировались власти, получившие голос народа, готовые вступить в диалог с властями, пользующимися мандатом азербайджанского народа.

Получивший власть в наследство от отца и делящий ее в пределах одной семьи Ильхам Алиев не является таким лидером. Его власть всегда была основана на спекулировании конфликтом, укоренении в собственном обществе образа Армении и армянского народа, как "подходящего врага", а не на решении нужд собственного общества", - сказала Нагдалян.

По ее словам, именно в период правления Ильхама Алиева Азербайджан упустил исторический шанс выстроить современную страну и современное общество на волне "нефтяного бума". "Сегодня власти Азербайджана фигурируют в мире, как авторитарно- репрессивный режим, который использует все возможности, в том числе и пандемию коронавируса, для угнетения и заглушения голоса собственного народа.

В регионе мы имеем дело с системой власти, в которой ценности подменены культом личности, династии и собственного богатства, а интересы подразумевают сохранение наследственной власти любой ценой. Прискорбно, что эту цену платил и платит лишенный голоса народ Азербайджана", - подытожила Нагдалян.

Отметим, Алиев в ходе своего выступления в Генассамблее ООН пожаловался на военно- политическое руководство РА, обвинил премьер-министра Армении в "целенаправленном нарушении формата и сущности переговоров, которые проводятся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ". "Его заявление Карабах - это Армения является серьезным ударом по переговорному процессу. Он выдвигает необоснованные условия в переговорном процессе. Его неприемлемые "семь условий" перед Азербайджаном были отклонены нами. У нас всего одно условие для достижения мира. Вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана", - сказал Ильхам Алиев.

При этом он заверил, что Армения ведет подготовку к "агрессии против Азербайджана", и в этом ключе призвал ООН и международное сообщество повлиять на Армению.