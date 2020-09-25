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 Пятница, 25 Сентября 2020 16:31

Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам приобрести платежные кольца со сниженной ценой

Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам приобрести платежные кольца со сниженной ценой

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) запускает акцию и предлагает клиентам приобрести платежные кольца со сниженной ценой, всего за 75 тыс. драмов РА, вместо прежних 125 тыс. драмов РА. Акция действует с 25-ого сентября до конца декабря 2020-ого года.

Так же получены новые разновидности платежных колец: матовая и глянцевая керамика с гладкой поверхностью или треугольной огранкой с большим выбором цветов на любой вкус – черный, белый, синий и розовый.

Платежное кольцо – это новый шаг в развитии бесконтактных платежей и уникальный гаджет, созданный на основе технологий, финансов и пользовательского опыта.

Платежное кольцо предлагает весь функционал пластиковой карты, то есть обладатель может активно пользоваться им при оплате товаров и услуг, получения наличных средств в банкоматах и ПОС-терминалах, где к оплате принимаются бесконтактные карты.
 

Платежное кольцо – это не только современно, но еще и удобно — нужно лишь поднести кольцо к терминалу, и оплата будет осуществлена моментально. Кольцо работает без батарейки, водостойкое и термостойкое.

Для совершения безналичной оплаты кольцом, нет необходимости при себе иметь банковскую карту, а платежи до 20,000 драмов РА можно осуществлять без ввода PIN кода.

Платежное кольцо предоставляется вместе с картой Visa Gold или Visa Platinum для осуществления онлайн транзакций. Отметим, что кольцо можно так же «привязать» к действующим премиум картам Банка ВТБ (Армения).

Срок действия платежного кольца – 5 лет.

Стильное и оригинальное кольцо помимо финансового инструмента может рассматриваться и в качестве интересного подарка близкому человеку.

Кольцо предоставляется в красивой подарочной упаковке.

Кольцо можно заказать в любом из 73-х филиалов Банка ВТБ (Армения) или онлайн по линку https://www.vtb.am/ru/online-request/#privType-13

Более подробную информацию о платежных кольцах и картах Банка можно получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/card-view/vcharayin-matani-mastercard  или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.
 

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