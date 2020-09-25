Пятница, 25 Сентября 2020 16:22

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал структуры ООН обеспечить исполнение резолюций Совета Безопасности по карабахскому конфликту.

"Для обеспечения устойчивого международного мира и безопасности необходимо положить конец "оккупации". Необходимо обеспечить соблюдение норм и принципов международного права и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил Алиев в своем видео выступлении накануне на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, добавив, что соответствующие институты Организации должны внести вклад в исполнение резолюций Совбеза. При этом он выразил убеждение, что против Армении должны быть применены "санкции за невыполнении обязательств".

При этом Алиев на этом не остановился, обвинив Армению в попытке сорвать мирный процесс, с целью якобы сохранить статус-кво и "добиться аннексии оккупированных территорий".

"Враждебные заявления руководства Армении, свидетельствуют о том, что Ереван готовится к новой войне против Азербайджана. Мы призываем ООН и международную общественность сдерживать Армению от очередной военной агрессии", - сказал Алиев, забыв упомянуть о воинственных заявлениях звучащих из Баку, в том числе и угрозу нанести ракетный удар по Армянской АЭС.

Президент Азербайджана не преминул и раскритиковать деятельность Минской группы ОБСЕ, который он квалифицировал как безрезультатные "Президенты стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США в своих заявлениях подчеркнули неприемлемость статус-кво. Мы приветствуем эти заявления, однако заявлений недостаточно. Мы нуждаемся в реальных шагах. Карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана должны быть восстановлены полностью. Карабах

- это Азербайджан!, - подчеркнул Алиев, передает Туран.

В заключение Алиев выразил серьезное беспокойство нарастающими поставками оружия Армении, призвал все страны воздержаться от подобных действий. Примечательно, что Алиев ни словом не обмолвился о многомиллиардных оружейных контрактах, заключаемых со стороны Азербайджана.