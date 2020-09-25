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 Пятница, 25 Сентября 2020 15:33
Александр Аванесов

Премьер-министр: Июльские события показали, что говорить с Арменией на языке силы или угрозы применения силы бессмысленно

Премьер-министр: Июльские события показали, что говорить с Арменией на языке силы или угрозы применения силы бессмысленно

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 сентября принял прибывшую с официальным визитом в Армению делегацию во главе со спикером Национального Собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном. Во встрече также приняли участие  руководитель  фракции "Мой шаг"  НС РА  Лилит Макунц и секретарь фракции Акоп  Симидян.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что это первый визит столь представительной делегации в Армению после выборов в Арцахе. <Я рад этой традиции, потому что у нас также очень большая повестка межпарламентского  сотрудничества.   Под этим я подразумеваю не только синхронизацию законодательства, но и  общие вызовы безопасности, общее стратегическое видение, которое должно обсуждаться, и должно быть разработано общее стратегическое содержание.  Я  рад констатировать, что сотрудничество между Республикой Армения и Арцахом получило новый импульс,   существует очень высокий уровень взаимного доверия, что, безусловно, значительно облегчает работу всех нас, создает предпосылки для ее эффективности>,

- отметил Никол Пашинян.

Он констатировал наличие напряженной ситуации в регионе. <В последнее время руководство Азербайджана пытается обвинить нас в срыве переговоров, исходя из логики, что мы выступили с аявлениями, которые делают переговоры бессмысленными.  Хочу  четко заявить, что позиция Армении и Арцаха  очень конструктивна.   Заняв пост премьер-министра Армении, я сделал беспрецедентное заявление о нашей реальности, всей  истории конфликта в целом, сказав, что любое решение арцахского вопроса должно быть приемлемым для народа Армении, народа Азербайджана и народа Арцаха. Я рассчитывал, что это заявление найдет адекватный отклик у руководства Азербайджана, предоставит прекрасную возможность зафиксировать прорыв на переговорах.  Но какова была реакция Азербайджана?  Что карабахский вопрос может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана.   По сути, это заявление означает, что Азербайджан в качестве предварительного условия предлагает решение по урегулированию карабахского конфликта, суть которого заключается в возвращении к статус-кво 1988 года. Не для разрешения конфликта, доведения его до нуля, а для начала нового конфликта.   Это, конечно, деструктивный подход.  Хочу подчеркнуть, что все наши заявления, которые  не устраивают руководство Азербайджана, являются нашим адекватным ответом на их деструктивные заявления.   В то же время, хочу дать понять, что Азербайджан пытался выстроить переговорный процесс по следующей логике:  Армения  должна идти на односторонние уступки, иначе Азербайджан решит вопрос силой.  Мы с самого начала сказали, что Азербайджан  не должен говорить с Арменией языком силы или угрозы применения силы.  Это бессмысленно.  Июльские события показали, что  все то,  о чем  мы говорим, на 100% верно.  Я публично заявил, что карабахский вопрос не имеет силового решения.  Если же будет предпринята попытка   решения вопроса  силовым путем,  то народ Арцаха  скажет, что его давно решил. Но мы  согласны с тем, что в регионе должен быть установлен прочный мир, и именно поэтому мы предлагаем решение.  Это личная ответственность руководителей Азербайджана, Армении, Арцаха,  мы должны упорно трудиться, чтобы найти решение, которое будет приемлемо для народа Армении, народа Арцаха, народа 0 Азербайджана. Причем порядок перечисления здесь совершенно неважен.  Да, я думаю, что есть возможность сделать это, мы готовы быть максимально конструктивными>, -   заявил глава армянского правительства.

Спикер Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян поблагодарил премьер-министра РА за теплый прием и еще раз поздравил его с 29-й годовщиной независимости Армении. Он высоко оценил уровень сотрудничества между Арменией и Арцахом, в том числе на межпарламентском уровне, что свидетельствует о  единой воле к укреплению Родины, подчеркнув, что Национальное Собрание Арцаха не пожалеет усилий для укрепления и углубления связей Армения-Арцах- Диаспора. А. Товмасян отметил, что визит новоизбранных представителей парламента Арцаха в Армению, встречи с высшим руководством - хорошая возможность для развития сотрудничества.

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