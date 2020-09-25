Пятница, 25 Сентября 2020 15:11

АрмИнфо.Свыше 300 учителей находятся на самоизоляции в связи с COVID-19. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологии паразитарных заболеваний Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, врач­эпидемиолог Лусине Паронян на пресс-конференции 25 сентября.

Паронян напомнила, что с 7-8 сентября в Армении стартовало массовое тестирование на коронавирус учителей и других сотрудников школ. По ее словам, данный процесс планируется завершить в первой декаде октября. На данный момент коронавирус был подтвержден у свыше 300 учителей, что составляет 1.5% от общего числа протестированных преподавателей.

Касаясь действующих в школах ограничений, Паронян отметила, что данные меры являются оправданными, поскольку направлены на предотвращение распространения COVID-19. Что касается фиксируемого в последнее время повышения числа новых случаев по республике в целом, то здесь было подчеркнуто, что это не связано с возобновлением с 15 сентября школьных занятий. Паронян обратила также внимание на то, что в возрастной группе 6- 17 лет увеличения случаев коронавируса во второй половине сентября зафиксировано не было.

<Рост новых случаев коронавируса был прогнозируем с учетом сезона гриппа и ОРВИ, а также в связи с послаблением ограничительных мер, в том числе по части проведения массовых мероприятий>, - отметила эксперт. В качестве примера она привела недавний случай, когда из-за одного вирусоносителя коронавирусом заразились все, кто ехали с ним в микроавтобусе на экскурсию в Татев. После экскурсии данный гражданин отправился на панихиду, где также заразил нескольких присутствующих.

В общей сложности, в республике было подтверждено 48643 случаев коронавируса, выздоровел 43401 человек, скончались 947. На данный момент фактическое лечение получают 4002 пациентов.