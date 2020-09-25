Пятница, 25 Сентября 2020 13:57

АрмИнфо.Решения суда по вопросу относительно избрания меры пресечения в отношении Гагика Царукян пока нет. Об этом в беседе с журналистами заявил адвокат Царукяна Ерем Саркисян.

Отметим, что сам глава партии <Процветающая Армения> Царукян вышел из здания суда и отправился домой, не ответив на вопросы журналистов.

Сегодня в суде общей юрисдикции Кентрон под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна прошло судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении главы ППА Гагика Царукяна. Ерем Саркисян сообщил, что адвокаты ходатайствовали об отводе судьи Мартиросяна.

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения по вопросу отвода. Адвокат подчеркнул, что, скорее всего, решение будет обнародовано в 13:30.

<В данном случае основной для нашего ходатайство стала информация о том, что в результате вмешательства некоторых должностных лиц, Кассационный суд отклонил нашу жалобу по рассмотрению дела, и оно было возвращено в суд общей юрисдикции. Мы получили факты о достоверности данной информации. Также сомнения вызывает и тот факт, что Кассационный суд отклонил наше ходатайство всего через 3 дня. Было изначально сделано все возможное, чтобы дело попало именно к судье Мартитосяну. Более того, было сделано все возможное, чтобы ходатайство об аресте Царукяна было удовлетворено. Все происходит очень быстро, цель одна - арестовать Гагика Царукяна как можно скорее>,- подчеркнул Ерем Саркисян.

Отметим, что сегодня суд общей юрисдикции рассматривал вопрос об избрании меры пресечения в отношении главы партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна. Ему предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности.