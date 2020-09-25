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 Пятница, 25 Сентября 2020 13:54
Маргарита Мкртчян

Возрождение <Арменфильма>: Киноцентр Армении стремится восстановить богатое наследие армянского кино

Возрождение <Арменфильма>: Киноцентр Армении стремится восстановить богатое наследие армянского кино

АрмИнфо.Уже давно в киностудии <Арменфильм> были обнаружены старые ленточные, звуковые и документальные материалы. Сегодня Национальный Киноцентр Армении получил возможность, при содействии Министерства НОКС, начать работу над архивацией всех этих материалов.

Как сообщила АрмИнфо пресс-секретарь Национального Киноцентра Армении Рузанна Багратунян, из-за незаинтересованности бывшего руководства Киноцентром и других лиц, проект восстановления кинематографического наследия затянулся на долгие годы, однако сейчас в Центре создан специальный отдел, который и занялся поиском и исследованием незаслуженно потерянным, но чрезвычайно богатым кинематографическим архивом с целью его восстановления.

По словам Багратутнян, правительство пока не занимается финансированием этого проекта, однако есть определенное заинтересованность хотя бы частично профинансировать работу.  Так же она отметил, что если в будущем получиться собрать из всех восстановленных материалов полноценную антологию армянского кинематографа, то это станет чрезвычайно интересным для проектом как для армянской, так и для зарубежной аудитории.

Собеседница с сожалением отметила, что на данный момент трудно оценить масштаб, сроки и результаты этой работы, поскольку, поскольку после закрытия киностудии <Арменфильм> и передачи всего имущества структуре, подконтрольной покойному Кафесчяну, огромное количество кинолент и записей оказались просто заброшенными, возможно утерянными. Все это находились в неутешительном состоянии. По этой причине обработка и восстановление всех этих архивных материалов в монтажной студии <Арменфильм> будет длиться не месяцы, а скорее всего, годы.

Багратунян пригласила всех желающие принять участие в этом проекте, внести свой вклад и опыт в неоценимую и важную работу по восстановлению нашего культурного кинематографического наследия, без чего немыслимо дальнейшее развития отечественного киноискусства. 

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