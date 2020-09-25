Пятница, 25 Сентября 2020 13:20

АрмИнфо. В Армении опровергли очередную дезинформацию, тиражируемую азербайджанской агитационной пропагандой.

Так, накануне интернет ресурс Haqqin.az распространил информацию о якобы проводимых ранее между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тайных переговоров по нагорно- карабахскому урегулированию, которые курировал тогдашний советник главы армянского исполнительного органа Арсен Харатян.

Опровержение из Еревана не заставило себя долго ждать. На данную публикацию на своей странице в Фейсбук откликнулся несколько часов спустя сам Арсен Харатян, который в частности, написал: " Азербайджанская пропагандистская машина находится в смятении. Находящийся в личном пользовании Алиева Haqqin.az опубликовал очередной фальшивый и распространяющий ложь текст, на этот раз, представляя вымышленные истории, с манипуляцией моего имени, мол, якобы я в 2018 году вел секретные переговоры с азербайджанцами. Считаю бессмысленным реагировать на то, что марионеточные СМИ Алиева пытаются любой ценой спасти власть. Но, во избежание возможных спекуляций внутри Армении, хотел бы уточнить, что за короткий период работы в качестве советника премьер-министра РА я не обсуждал ни одного вопроса ни с одним официальным лицом Азербайджана", - отметил Харатян. При этом он добавил, что ответ на вопрос, почему азербайджанцы на этом этапе распространяют подобного рода дезинформацию, нужно спрашивать у них самих.

"Могу только предположить, что после июльской победоносной операции и последующей "порки" во время известного интервью телеканалу "Аль-Джазира", некоторые чиновники Алиева до сих пор не пришли в себя. Я им посоветовал бы принять холодный душ, запастись валерианой, и с дрожью в сердце ждать того дня, когда демократически изменения постучат в их дверь. Кстати, этот день не за горами ...", - резюмировал Харатян.

Заметим, что в последний период азербайджанская сторона с упорной частотой начала тиражировать дезинформацию по части процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, искажать трактовки заявлений официальных зарубежных чиновников по части карабахского урегулирования. Одним из последних таких резонансных проявлений стало искажение слов главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с делегацией Милли Меджлиса Азербайджана, распространенная пресс-службой азербайджанского парламента.

В МИД России отвергли трактовки слов Лаврова, опубликованные пресс-службой ММ АР, призвав доверять лишь публикациям, сделанным официальными структурами РФ. А в пресс-службе ММ Азербайджана вынуждены были полностью убрать это заявление, оставив лишь шаблонную формулировку "обсудили текущее состояние карабахского конфликта".

Однако, в Азербайджане не извлекли уроков из этой истории, и буквально через сутки была растиражирована статья под кричащим заголовком " Тайные переговоры между эмиссарами Никола Пашиняна и Ильхама Алиева", в которой рассказывается якобы о готовности Пашиняна после прихода к власти в 2018 году к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта, и предложению к Азербайджану вести прямые переговоры без посредников, которые якобы курировал тогдашний советник премьера РА Арсен Харатян. Тот якобы предложил формулу урегулирования "мира взамен на территории", и велась попытка снизить роль Кремля в карабахском урегулировании.

Отметим, что некоторые армянские политологи, работающие на оппозицию Пишиняну, взяли в аналитический оборот эту дезинформацию, стараясь тем самым продемонстрировать <слабость> новой власти в вопросе переговорных возможностей с Азербайджаном.