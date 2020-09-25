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 Пятница, 25 Сентября 2020 13:19
Марианна Мкртчян

Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в Москве

Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в Москве

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, Тоноян будет присутствовать на основном этапе СКШУ "Кавказ-2020", на полигоне "Капустин Яр".

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа - "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ "Кавказ-2020" привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.  

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