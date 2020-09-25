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 Пятница, 25 Сентября 2020 13:17
Ани Мшецян

Сегодня КС изберет нового председателя, которым скорее всего станет Ерванд Хундкарян

Сегодня КС изберет нового председателя, которым скорее всего станет Ерванд Хундкарян

АрмИнфо. Сегодня Конституционный Суд Армении изберет нового председателя, которым, скорее всего, станет бывший глава Кассационного суда Ерванд Хундкарян.

Между тем, как сообщил журналистам судья КС Эдгар Шатирян, у него нет впечатления, что выдвижение на пост главы КС Ерванда Хундкаряна является результатом договоренностей с властями. <У меня нет впечатления, что Ерванд Хундкарян выдвинулся на должность судьи Конституционного суда с тем, чтобы в дальнейшем стать его председателем. У меня есть свое мнение по поводу кандидатуры Хундкаряна, но я не стану ее высказывать до голосования. Но я намерен задать ему несколько вопросов>,- заметил Шатирян.

Отметим, что вчера стало известно о том, что на должность главы КС претендуют двое судей - Ерванд Хундкарян и Ашот Хачатрян. Однако, Хачатрян снял свою кандидатуру, взяв самоотвод.

В свою очередь другой судья КС, бывший его председатель Грайр Товмасян заявил, что не станет участвовать в голосовании, так как, по его мнению, весь этот процесс проходит под контролем действующих властей.

Напомним, что 15 сентября парламент Армении избрал троих новых судей КС. Эдгара Шатиряна - кандидатуру от правительства, Ерванда Хундкаряна - выдвиженца от Общего собрания судей и Артура Вагаршяна - креатуру Президента РА.

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