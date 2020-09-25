Пятница, 25 Сентября 2020 13:17

АрмИнфо. Сегодня Конституционный Суд Армении изберет нового председателя, которым, скорее всего, станет бывший глава Кассационного суда Ерванд Хундкарян.

Между тем, как сообщил журналистам судья КС Эдгар Шатирян, у него нет впечатления, что выдвижение на пост главы КС Ерванда Хундкаряна является результатом договоренностей с властями. <У меня нет впечатления, что Ерванд Хундкарян выдвинулся на должность судьи Конституционного суда с тем, чтобы в дальнейшем стать его председателем. У меня есть свое мнение по поводу кандидатуры Хундкаряна, но я не стану ее высказывать до голосования. Но я намерен задать ему несколько вопросов>,- заметил Шатирян.

Отметим, что вчера стало известно о том, что на должность главы КС претендуют двое судей - Ерванд Хундкарян и Ашот Хачатрян. Однако, Хачатрян снял свою кандидатуру, взяв самоотвод.

В свою очередь другой судья КС, бывший его председатель Грайр Товмасян заявил, что не станет участвовать в голосовании, так как, по его мнению, весь этот процесс проходит под контролем действующих властей.

Напомним, что 15 сентября парламент Армении избрал троих новых судей КС. Эдгара Шатиряна - кандидатуру от правительства, Ерванда Хундкаряна - выдвиженца от Общего собрания судей и Артура Вагаршяна - креатуру Президента РА.