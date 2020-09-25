Arminfo.info




﻿
 Пятница, 25 Сентября 2020 12:36
Карина Манукян

Возбуждено уголовное дело по части злоупотреблений в ЗАО <Зинар> на сумму в 160 млн. драмов

Возбуждено уголовное дело по части злоупотреблений в ЗАО <Зинар> на сумму в 160 млн. драмов

АрмИнфо.Государственная контрольная служба РА подытожила расследование в ЗАО <Зинар>.

Как сообщает ГКС, в результате изучения деятельности компании за 2017- 2019 гг. были зафиксированы нарушения на сумму около 160 млн драмов.  Компания была создана согласно решению правительства РА от 31 декабря 2000 г., все акции компании принадлежат Республике Армения на правах собственности. Целью создания компании является получение прибыли путем осуществления хозяйственной деятельности (в том числе оптовой и розничной торговли, услуг бытового обслуживания, в воинских частях и подразделениях). В частности, нарушения на сумму в 82 млн драмов были выявлены в работе магазинов-чайных компании. Выяснилось также, что сотрудникам принадлежащего компании производственно-бытового комбината была выплачена зарплата в размере 7.7 млн драмов в том случае, когда в указанный период времени производственная деятельность не осуществлялась. Кроме того, в 2017-2018 гг. прибыль была рассчитана на 50 млн драмов меньше, в качестве внебюджетных средств в МО РА было выплачено на около 32 млн драмов меньше, а в госбюджет РА был выплачен налог на прибыль на 8 млн драмов меньше. Установлено также, что в 2019 году в 10 воинских частях действовало 15 вендинговых кофейных аппаратов без договоров или каких-либо правовых оснований, что сказалось на снижении выручки компании. Не были соблюдены требования закона РА <О закупках>, однако в этих условиях в течение 2017-2019 гг. компания приобрела товары и услуги на сумму около 91 млн драмов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 308 УК РА (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), которое направлено в Следственный комитет РА.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам приобрести платежные кольца со сниженной ценойБанк ВТБ (Армения) предлагает клиентам приобрести платежные кольца со сниженной ценой
Собранные в рамках всеармянского телемарафона средства будут направлены и на помощь ливанским и сирийским армянамСобранные в рамках всеармянского телемарафона средства будут направлены и на помощь ливанским и сирийским армянам
Алиев раскритиковал минских посредников и призвал ввести санкции против АрменииАлиев раскритиковал минских посредников и призвал ввести санкции против Армении
Гаяне Абраамян прокомментировала свое решение сложить мандат: <Для меня самое главное оставаться в согласии со своими принципами>Гаяне Абраамян прокомментировала свое решение сложить мандат: <Для меня самое главное оставаться в согласии со своими принципами>
Состоялось заседание Народного Совета ТуркменистанаСостоялось заседание Народного Совета Туркменистана
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Поиск по дням

2013 , 2014