Пятница, 25 Сентября 2020 12:36

АрмИнфо.Государственная контрольная служба РА подытожила расследование в ЗАО <Зинар>.

Как сообщает ГКС, в результате изучения деятельности компании за 2017- 2019 гг. были зафиксированы нарушения на сумму около 160 млн драмов. Компания была создана согласно решению правительства РА от 31 декабря 2000 г., все акции компании принадлежат Республике Армения на правах собственности. Целью создания компании является получение прибыли путем осуществления хозяйственной деятельности (в том числе оптовой и розничной торговли, услуг бытового обслуживания, в воинских частях и подразделениях). В частности, нарушения на сумму в 82 млн драмов были выявлены в работе магазинов-чайных компании. Выяснилось также, что сотрудникам принадлежащего компании производственно-бытового комбината была выплачена зарплата в размере 7.7 млн драмов в том случае, когда в указанный период времени производственная деятельность не осуществлялась. Кроме того, в 2017-2018 гг. прибыль была рассчитана на 50 млн драмов меньше, в качестве внебюджетных средств в МО РА было выплачено на около 32 млн драмов меньше, а в госбюджет РА был выплачен налог на прибыль на 8 млн драмов меньше. Установлено также, что в 2019 году в 10 воинских частях действовало 15 вендинговых кофейных аппаратов без договоров или каких-либо правовых оснований, что сказалось на снижении выручки компании. Не были соблюдены требования закона РА <О закупках>, однако в этих условиях в течение 2017-2019 гг. компания приобрела товары и услуги на сумму около 91 млн драмов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 308 УК РА (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), которое направлено в Следственный комитет РА.