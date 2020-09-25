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 Пятница, 25 Сентября 2020 12:25
Ани Мшецян

С 27 по 29 сентября в Армении ожидается погода без осадков, похолодания не ожидается

С 27 по 29 сентября в Армении ожидается погода без осадков, похолодания не ожидается

АрмИнфо.На территории Армении 26-го сентября в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, с 27-29 сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 27-29 сентября ожидается погода без осадков. 26-го сентября в отдельных районах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от + 29 до +31 градуса.

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