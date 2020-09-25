Пятница, 25 Сентября 2020 12:15

АрмИнфо. Спецпредставитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан. Об этом Клаар написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я нахожусь в Баку для проведения встреч, которые продлятся два дня. ЕС очень заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе. Важно снизить напряженность и вернуться к основательным переговорам под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий", - отметил Клаар.

Азербайджанские СМИ уже сообщили, что Клаар провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако подробностей повестки переговоров пока нет.