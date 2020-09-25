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 Пятница, 25 Сентября 2020 12:11
Анна Улановская

Дипломат: Алиев пытается подстраховаться от превентивного военного удара Армении

Дипломат: Алиев пытается подстраховаться от превентивного военного удара Армении

АрмИнфо.Выступая с заявлениями подобного толка и подобного содержания, президент Азербайджана, по всей вероятности, пытается подстраховаться от превентивного военного удара Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Меликян, комментируя обвинения Ильхама Алиева в адрес Армении в затягивании возобновления переговорного процесса.

Меликян напомнил, что все эти годы из Баку, как правило, шли однотипные заявления о праве Азербайджана в любое время, посредством инициирования боевых действий, установить контроль над территорией Арцаха. Подобная попытка - "апрельская война" была предпринята Алиевым, но завершилась безрезультатно. В этом же году азербайджанская армия вообще потерпела поражение на тавушском направлении границы с Арменией.

"В этом свете, я бы обратил внимание на тот факт, что подобный, многолетний агрессивный настрой Баку, сопровождаемый периодическими попытками вооруженной агрессии, создал для Армении и Арцаха своеобразный карт-бланш на инициирование превентивных военных ударов и действий в любой момент. Именно это стало для нас одним из важных результатов подобной многолетней политики Баку. В свою очередь, видимо, осознавая все это, Алиев пытается создать впечатление, что Армения собирается начать боевые действия", - подчеркнул он.

Возвращаясь к перспективам возобновления переговорного процесса, дипломат подчеркнул, что на протяжении довольно долгого периода Баку находился в достаточно комфортной переговорной среде. Данная среда и, предусматривавший передачу территорий в обмен на признание Азербайджаном права Арцаха на самоопределение в границах НКАО подход Еревана, позволяли Баку рассматривать урегулирование конфликта исключительно в рамках тезиса о сохранении территориальной целостности Азербайджана.

По его оценкам, эта ситуация несколько изменилась со сменой власти в Ереване. В частности, продолжая игнорировать вопрос сохранения территориальной целостности Арцаха, с другой стороны власти Армении стали заявлять, что Арцах - это Армения.  Подобная двойственность поведения, на взгляд Меликяна, не только нарушила многолетний азербайджанский комфорт, но и вызвала в Баку явное замешательство.

"Предполагаю, что посредством подобной политики руководство Армении пытается побудить азербайджанских коллег, собственно, к достижению компромисса. Отказа от вышеупомянутого стремления Баку рассматривать переговоры исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана. Однако, по моим прогнозам, заставить Алиева так легко отступить перед таким политическим давлением не получится", - подытожил дипломат.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования номинально идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента. В МГ ОБСЕ также входят, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

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