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 Пятница, 25 Сентября 2020 11:49
Карина Манукян

Литва заинтересована в создании у себя центра Тумо

Литва заинтересована в создании у себя центра Тумо

АрмИнфо. Министр образования, науки и культуры РА принял посла Литовской Республики Ингу Станите- Толочкиене.

В ходе встречи посол отметила, что они внимательно следят за событиями, происходящими в Армении за последние два с половиной года. По ее словам, проводимые реформы завершают процессы, начавшиеся в дни революции.  При этом была отмечена готовность содействовать республике на пути реализации многовекторных реформ.

Со своей стороны министр представил проделанную и текущую работу. Он отметил, что уже изменились законы о дошкольном образовании, общем образовании; пересматривается государственный стандарт общего образования, обсуждается проект закона, регулирующего сферы науки и высших учебных заведений, на стадии разработки - отраслевые стратегии.  Арутюнян представил также шаги по внедрению высоких технологий в общеобразовательных учебных заведениях, отметив, что в около половине школ Армении уже действуют инженерные лаборатории.

Станите-Толочкиене указала на заинтересованнность литовской стороны в центре креативных технологий ТУМО, считающегося армянским брендом в сфере IT. Она также коснулась успешной программы стипендии имени литовского архитектора Юргиса Балтрушайтиса, и возможности проведения в будущем году двусторонних проектов в сфере культуры и спортивных соревнований, в то же время подчеркнув важность активной деятельности армянской общины в Литве.

В ходе встречи собеседники обсудили также вопросы, касающиеся укрепления армяно-литовского сотрудничества и реализации новых программ. 

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