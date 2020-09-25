Пятница, 25 Сентября 2020 11:49

АрмИнфо. Министр образования, науки и культуры РА принял посла Литовской Республики Ингу Станите- Толочкиене.

В ходе встречи посол отметила, что они внимательно следят за событиями, происходящими в Армении за последние два с половиной года. По ее словам, проводимые реформы завершают процессы, начавшиеся в дни революции. При этом была отмечена готовность содействовать республике на пути реализации многовекторных реформ.

Со своей стороны министр представил проделанную и текущую работу. Он отметил, что уже изменились законы о дошкольном образовании, общем образовании; пересматривается государственный стандарт общего образования, обсуждается проект закона, регулирующего сферы науки и высших учебных заведений, на стадии разработки - отраслевые стратегии. Арутюнян представил также шаги по внедрению высоких технологий в общеобразовательных учебных заведениях, отметив, что в около половине школ Армении уже действуют инженерные лаборатории.

Станите-Толочкиене указала на заинтересованнность литовской стороны в центре креативных технологий ТУМО, считающегося армянским брендом в сфере IT. Она также коснулась успешной программы стипендии имени литовского архитектора Юргиса Балтрушайтиса, и возможности проведения в будущем году двусторонних проектов в сфере культуры и спортивных соревнований, в то же время подчеркнув важность активной деятельности армянской общины в Литве.

В ходе встречи собеседники обсудили также вопросы, касающиеся укрепления армяно-литовского сотрудничества и реализации новых программ.