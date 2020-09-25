Пятница, 25 Сентября 2020 11:20

АрмИнфо.По данным на 11:00 25 сентября, в Армении выявлено 392 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 135 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 48643 случаев коронавируса, выздоровел 43401 человек, скончались 947. За последние сутки болезнь унесла жизнь 2-х пациентов в возрасте 73-х и 84-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 293.

На данный момент фактическое лечение получают 4002 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 276077 тестов на коронавирус (из них 3842 - за последние сутки).