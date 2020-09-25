Пятница, 25 Сентября 2020 11:01

АрмИнфо. В посольстве России в Армении выступили с заявлением, в котором призвали СМИ не политизировать вопрос открытия армяно-российской границы.

Так, в заявлении российского дипломатического представительства, в частности, говорится: "Не могли не обратить внимание на выпущенный 22 сентября армянской службой "Радио Свобода" материал под названием "Мы хотим поехать в Россию, мы не можем> Акция протеста перед зданием Правительства" (https://www.azatutyun.am/a/30851881.html). В нем проблема временно находящихся в стране из-за пандемии коронавируса граждан, как Армении, так и России, недобросовестно используется для придания теме возобновления авиасообщения между нашими странами тенденциозного политического <звучания> посредством откровенного передергивания фактов.

Решение вопроса о возобновлении полетов подается исключительно в политической плоскости и, якобы, зависит от неких "политических требований" российской стороны. Абсурдным представляется также тезис о том, что Россия использует данную ситуацию для нагнетания внутренней напряженности с целью дальнейшего "извлечения пользы", что, дескать, является проявлением "имперской политики"".

При этом в диппредставительстве отметили, что принимая во такую интерпретацию, неудивительно, что из оперативно предоставленного по запросу "Радио Свобода" комментария пресс-службы посольства России в Армении был взят лишь небольшой фрагмент, который совершенно не давал ясного представления о сложившейся ситуации.

"Для тех, кто действительно заинтересован в получении объективной информации, ниже приводим полный текст ответа пресс-службы посольства России в Армении на поступивший от упомянутого СМИ запрос: "В связи с Вашим вопросом сообщаем, что Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации принято решение о возобновлении с 21 сентября 2020 г. на взаимной основе международного авиасообщения с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск), а с 27 сентября 2020 г. - с Южной Кореей (г.Сеул). Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю. Кроме того, Оперативным штабом принято решение о прекращении программы "вывозных" рейсов с 21 сентября 2020 г. в связи с постепенным возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на Родину регулярными авиарейсами.

Насколько нам известно, решения о возобновлении авиасообщения принимаются по итогам двусторонних переговоров и с обязательным учетом разработанных Роспотребнадзором объективных критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретных иностранных государствах, таких как: определенное количество случаев заболевания на 100 тысяч человек населения за 14 дней, нормы суточного прироста новых случаев за 14 дней, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней, а также в обязательном порядке учитывается общее количество производимых тестов. Более точную информацию, наверное, лучше получить в компетентных ведомствах Армении, которые в полном объеме получают ее от своих российских коллег"".