Пятница, 25 Сентября 2020 10:59

АрмИнфо.Пятнадцать лет назад мы, все государства-члены ООН, подтвердили ответственность за защиту как твердое политическое обязательство защищать народы от массовых злодеяний, в том числе и преступления геноцид. Об этом в ходе своего выступления на 12-ой министерской встрече "Ответственность за защиту" заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Ответственность за защиту - это и политическое, и моральное обязательство. Это мощный инструмент предотвращения в дополнение к своим правовым обязательствам по Конвенции о предупреждении преступления геноцида. В качестве члена Совета ООН по правам человека Армения включила в свои приораты поддержку глобальных усилий по предотвращению геноцида и содействие усилиям офиса ООН по предупреждению геноцида и ответственности за защиту. Устойчивая и эффективная деятельность офиса остаются сегодня главным приоритетом. В 2015 году Армения возглавила глобальные усилия по провозглашению 9 декабря Международным днем памяти, достоинства и предотвращения преступлений жертв геноцида. Таким образом, мы совместно создали дополнительную платформу для развития и внесения вклада в наши коллективные усилия по предупреждению", - констатировал Мнацаканян.

При этом он добавил, что Армения последовательно подчеркивала необходимость укрепления потенциала как на национальном, региональном, так и на международном уровнях, с целью выявления и устранения сигналов раннего предупреждения, которые могут привести к массовым злодеяниям. По словам министра, официальный Ереван также подчеркивал необходимость предотвращения геноцида и других злодеяний на ранних этапах.

"Все геноциды можно было предотвратить, будь то геноцид армян, еврейский холокост, геноцид в Руанде или другие зверства. Распространение ненависти, нетерпимости, экстремизма, пропаганда войны, расовой, национальной, этнической, религиозной и другой дискриминации меньшинств, а также целенаправленные нападения на гражданское население продолжают формировать нынешнюю реальность в различных частях мира. Международное сообщество, ООН и ее государства-члены еще не готовы решительно и своевременно отреагировать на эти сигналы", - констатировал глава МИД Армении.

При этом он выразил серьезную обеспокоенность тем обстоятельством, что международное сообщество игнорирует угрозы, в том числе по части отрицания и оправдания геноцидов, имевших место в прошлом, переплетающиеся с агрессивными, оскорбительными выражениями со стороны некоторых политиков, напоминающие поколениям жертв об "уроках" прошлого.

"Это очень тревожит. Замалчивание таких варварских нарушений норм цивилизованного мира со стороны потенциальных преступников интерпретируется как дозволенность к убийству. Ни при каких обстоятельствах суверенитет не может использоваться в качестве предлога для грубых нарушений прав человека в отношении тех, кто мирно реализует свои права человека, включая право на самоопределение. Ни один народ не имеет права совершать убийство под предлогом суверенитета. В этом отношении ответственность по защите очень важна, поскольку она напоминает нам о том, что суверенитет - это не привилегия безнаказанности, а ответственность", - отметил глава армянского внешнеполитического ведомства. При этом он выразил убеждение, что международное сотрудничество в целях укрепления национального оборонного потенциала по-прежнему важно, чем когда-либо.

Мнацаканян напомнил, что уважение прав человека - неотъемлемая часть демократического общества, указав на важность выполнения взятых обязательств в этой области, работая в тесном сотрудничестве с механизмами ООН по правам человека.

Он также коснулся Глобального форуму против преступления геноцид, и отметив, что 4-ый форму будет посвящен теме: "Женщины и девушки: вызов стереотипу жертвы", и затронет основные причины и последствия геноцидального насилия в отношении женщин и девушек. Конференция рассмотрит необходимость предотвращения сексуального и гендерного насилия и судебного преследования правонарушителей. Предупреждение массовых преступлений - это общая ответственность всех нас, и мы продолжим наши усилия, чтобы вносить активный вклад в продвижение глобальной повестки по предупреждению", - резюмировал глава МИД Армении.